Когда в новогоднюю ночь загадать желание, чтобы обязательно сбылось

Существуют разные способы загадать желание в новогоднюю ночь, но какой из них самый действенный, Sputnik Молдова рассказал астролог Сергей Сумкэ.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В новогоднюю ночь уже много лет принято загадывать желания. Считается, что это самое подходящее время для того, чтобы обратиться к своим заветным мыслям. Если сделать это под бой курантов, уверены многие, то ваши желания обязательно претворятся в жизнь.

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Самый распространенный способ – надпись на бумаге, которую затем нужно сжечь, а пепел бросить в шампанское и выпить. Есть те, кто верят, что если пойманная на ладонь снежинка не растает до наступления полуночи, то загаданное сбудется. Кто-то считает, что ровно в полночь нужно зажечь свечу и проговорить желание над горящим пламенем. Все варианты, тем не менее, сводятся к тому, что действовать надо именно в полночь.

Астролог Сергей Сумкэ рассказал корреспонденту Sputnik, что на самом деле идеальное время для того, чтобы загадать желание в предстоящую новогоднюю ночь – другое.

"На зодиакальном круге есть семь градусов, которые называются королевскими. Когда Солнце проходит по одному из них, нужно загадать самое заветное и важное желание. Такой градус Солнце начнет проходить 1 января с 01.00. Именно тогда и стоит загадывать желание. Но оно обязательно должно быть хорошим и светлым", — сказал Сумкэ.

По словам астролога, в это время нужно визуализировать желание и представить, что оно уже сбылось.

"В песне поется: "Говорят, под Новый год, что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается". Это и подтверждено астрологическими фактами", — заключил Сумкэ.

По его словам, чтобы задуманное осуществилось, обязательно несколько раз в течение суток, когда Солнце будет проходить королевский градус, нужно мысленно возвращаться к своей просьбе.