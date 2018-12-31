Как оригинально украсить новогодний и рождественский стол

В украшении праздничного стола тоже есть свои правила. Как красиво сервировать стол и удивить гостей, рассказала декоратор.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Праздничный стол на Новый год или Рождество – настоящий вызов для любой хозяйки. Приготовление еды, сервировка стола и декорирование обстановки может быть сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

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Декоратор Лариса Житарь в преддверии новогодних праздников поделилась несколькими советами, как удивить гостей на праздник.

"Прежде чем украшать стол на праздник, нужно определиться каким он должен быть – семейным, элегантным, сдержанным или экстравагантным. Независимо от того, какой стиль мы выбрали, необходимо учитывать, что все элементы – украшения, напитки, музыка, цветовое оформление и даже освещение должны сочетаться. Все это для создания нужной атмосферы", - объяснила Житарь.

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По словам собеседницы, при украшении стола важно выбрать скатерть в которой присутствовали бы какие-то символы предстоящего праздника или элементы зимы. Она может быть обыкновенная белая, красная или любого пастельного цвета.

Следующий шаг - определить главный элемент на столе. Классическое решение – поставить на стол серебряный или позолоченный поднос. В них можно поставить много свечей разной толщины и высоты. Красные свечи подойдут к серебряному подносу, если вы желаете более Рождественский декор. А для создания более элегантного декора можно установить золотые свечи на позолоченный поднос, отметила Житарь.

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Декоратор подчеркнула, что в сервировке можно использовать праздничные салфетки с блестками. Их можно уложить на тарелки и закрепить их лентой с маленьким елочным шаром на конце.

Можно использовать и стаканы необычных расцветок или с красочными принтами, но, как уточнила собеседница, их нужно подбирать в тон всех остальных украшений.