Любовный гороскоп - 2019: секс, измены, расставания и крепкий брак

Хозяйка наступающего года – Желтая Свинья – покровительствует решительным людям, которые готовы бороться за свое счастье и благополучие. В делах амурных в 2019-м ждет удача тех, у кого семья стоит на первом плане. Впрочем, флирт и бурные романы в год Желтой свиньи тоже не исключены.

Овен

Лучший способ укрепить отношения – отправиться в путешествие. Особенно если это начало романа. Совместную поездку Овнам лучше планировать на август. В это время африканские страсти разгорятся с нешуточной силой. Испортить отношения с любимым человеком могут некоторые недомолвки и мелкие стычки. Звезды советуют Овнам проявлять гибкость в общении со второй половинкой, и тогда отпуск пройдет в полной идиллии. После совместной поездки у Овнов, не связанных узами брака, появится шанс свить семейное гнездышко. Если этого не произойдет, то в конце осени они начнут все сначала – снова будут покорять и очаровывать.

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Телец

Положение планет для любви настолько благоприятно, что его можно сравнить с абсолютным счастьем. Семейные Тельцы в 2019-м не станут искать новых приключений на стороне. Все внимание, любовь и заботу они отдадут тем, с кем из года в год по кирпичику строят идеальные отношения. Одинокие Тельцы поймут, что хватит ждать, пока судьба преподнесет подарок. Инициативных представителей этого знака хозяйка года сполна одарит всей гаммой эмоций. Главное в порыве счастья не потерять голову и не торопить события. Уже к октябрю звезды покажут, кто нашел свою половину, а кто просто прекрасно провел время без обязательств.

Близнецы

Из крайности в крайность. В 2019 году Близнецов будет переполнять любовь ко всему миру. Одиноких представителей этого знака безграничная любвеобильность может подвести. Некоторые могут почувствовать внезапное разочарование и досаду от того, что зря тратили свои силы на человека, который этого не достоин. Близнецы, которые находятся в отношениях, вновь переживут медовый месяц. Правда предшествовать ему будет период недопонимания со своей второй половинкой. Звезды советуют набраться терпения и тогда все тучи, нависшие над вашим домом, развеются без следа.

Рак

Для Раков 2019 год станет годом новых открытий. В мае-июне звезды обещают знаковое событие, которое в корне изменит взгляды на существующие отношения. После этого Раки станут более требовательны к партнеру и к самим себе. Они вновь захотят романтики, поцелуев под звездным небом и охапок цветов. Вторая половинка сначала с настороженностью отнесется к таким порывам, но потом быстро подхватит романтическое настроение. Это разбудит угасшую былую страсть. За физическим влечением последует полное доверие и взаимопонимание.

Лев

В начале года Львы будут излучать ауру сексуальной привлекательности. Внимание противоположного пола некоторое время будет льстить тщеславным Львам. Но уже к лету они почувствуют усталость от назойливых поклонников и поклонниц. Одинокие Львы захотят стабильных отношений. Для этого им придется приложить усилия и завоевать сердце понравившегося человека. К сожалению, те, по кому вздыхают Львы, не входят в список их обожателей. Хуже будут обстоять дела у семейных Львов. Их может затянуть адюльтер, который обернется печальными последствиями.

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Дева

Одинокие Девы в 2019 году отправятся на поиски приключений. Многие из них будут ждать встречи с родной душой в шумных местах – на дискотеках, концертах и в барах. Но судьба преподнесет неожиданный сюрприз. Некоторые Девы даже не подозревают, что настоящая любовь витает где-то рядом - на работе или среди старых друзей. Совсем другой подарок хозяйка года - Желтая Свинья - готовит для семейных Дев. Их отношения с любимым человеком будут похожи на идиллию, итогом которой станет зарождение новой жизни.

Весы

Весов ожидает жаркая пора на протяжении всего года. Неожиданно напомнят о себе старые связи. Некоторые представители этого знака вновь почувствуют, как бьется сердце от встречи с тем, кого когда-то любили больше жизни. Звезды советуют не поддаваться сиюминутным чувствам. Самый правильный вариант – в лучших традициях Весов взвесить все "за" и "против". Ничего хорошего встреча со старой любовью не принесет семейным Весам. Перемену настроения супруг или супруга почувствуют сразу. Это повлечет подозрения и выяснение отношений.

Скорпион

Главная опасность на любовном фронте для Скорпионов – повышенная эмоциональность. В 2019-м они должны четко помнить – бессмысленно цепляться за прошлые обиды. Если Скорпионы учтут это правило, отношения с родным человеком будут безмятежными и доверительными. Одиноким представителям этого знака Зодиака уже в конце зимы представится возможность устроить свою личную жизнь на длительный период. Если к осени отношения сохранить не удастся, следующий шанс на длительное партнерство появится не скоро. Некоторые Скорпионы попробуют избежать одиночества с помощью частых и ни к чему не обязывающих связей.

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Стрелец

Представители этого знака Зодиака будут строить отношения с теми, с кем легко идти по жизни. Впрочем, легковесность не означает отсутствие ответственности. Дело в том, что Стрельцы не любят претензий, выяснения отношений и упреков. Такие связи они будут прекращать без промедления. Стрельцам, не связанным семейными узами, придется приложить немало усилий, чтобы найти родную душу. Особенно это касается представителей сильного пола. Замужние и женатые Стрельцы положат немало сил, чтобы сохранить гармонию в отношениях. Некоторые решатся на развод.

Козерог

В 2019 году представителей этого знака ждет примечательное событие. Букетно-конфетный период перейдет в новую фазу – любимый человек может предложить съехаться и начать совместную жизнь. Те, кто годами живет в гражданском браке, неожиданно могут получить предложение руки и сердца. Для Козерогов важно не форсировать события. Но и медлить тоже нельзя. Желтая Свинья не слишком благосклонна к тем, кто долго думает. Это касается и тех Козерогов, которые находятся в поиске своей второй половины. Не отвергайте поклонников и поклонниц. Присмотритесь к ним, среди них может быть родная душа.

Водолей

Вы считаете, что отношения со второй половинкой изрядно поизносились? В какой-то мере в этом есть доля Вашей вины. В 2018-м Водолеи увлеклись работой и общением с друзьями. Любимый человек при этом перестал чувствовать себя нужным. Некоторые Водолеи в начале следующего года будут стоять на грани развода. В год Желтой Свиньи представители этого знака Зодиака приложат немало усилий, чтобы заново разжечь костер любви. Принесут или нет усилия результаты, станет ясно к апрелю. Вместе с пробуждением природы, проснутся и нежные чувства. Звезды советуют не скупиться на ласку и внимание. Они помогут удержать любимого человека.

Рыбы

Одинокие представители этого знака могут быть уверены – впереди судьбоносная встреча. Это не будет любовь с первого взгляда. Скорее всего, слегка замкнутые Рыбы сначала даже не разглядят свою судьбу. Началу отношений послужит дружеское общение, которое перерастет в бурный роман. Звезды обещают не только духовную совместимость, но и сексуальную. Семейные Рыбы положат все на алтарь отношений со второй половинкой. Дружеские посиделки и работа до позднего вечера отойдут на второй план.