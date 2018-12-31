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Влюбленная пара

Занятия йогой улучшают сексуальную жизнь, считают американские ученые

© Fotolia / Mikhail_kayl
Общество
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Мужчинам для максимально продолжительного секса рекомендуется есть сельдерей и банан, а женщинам — шоколад, ваниль и корнеплоды свеклы. Но есть и другой способ

КИШИНЕВ, 31 дек— Sputnik. Постоянные занятия йогой в течение 12 недель могут намного усилить яркость ощущений от секса, кроме того они повышают либидо. К такому выводу пришли американские гинекологи, пишет Sputnik Азербайджан

Благодаря тому, что йога снимает стресс и нормализует сексуальное возбуждение, устраняется одна из самых распространенных причин некачественного секса. Ведь именно стрессовые ситуации могут вызвать преждевременные эякуляции у мужчин, ухудшая их половую жизнь, пишет StopRu.

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Теперь исследователи рекомендуют снимать стресс йогой. Также отмечается, что такие упражнения, как "кобра", "треугольная поза" и "широкая нога", гарантируют улучшение оргазма и способствуют увеличению продолжительности полового акта. Каждое упражнение должно выполняться от трех минут и более.

При этом, как считают специалисты, значительно усилить эффект йоги может еще и ряд продуктов. Так, мужчинам для максимально продолжительного секса рекомендуется есть сельдерей и банан, а женщинам — шоколад, ваниль и корнеплоды свеклы.

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