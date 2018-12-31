То ли снегурочки, то ли подружки Санты: новый тренд девушкек в Instagram - фото

До главного праздника года осталось почти ничего, чуть меньше 12 часов. Уже скоро все будем есть оливье и пить шампанское. А пока многие занимаются подготовкой к главной ночи года, пользователи соцсетей придумывают новогодние тренды. Например, этот. Девушки из разных стран выкладывают в Instagram свои фото в образе снегурочек.
Смотрите подборку и готовьте бенгальские огни.
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