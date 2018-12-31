То ли снегурочки, то ли подружки Санты: новый тренд девушкек в Instagram - фото

До главного праздника года осталось почти ничего, чуть меньше 12 часов. Уже скоро все будем есть оливье и пить шампанское. А пока многие занимаются подготовкой к главной ночи года, пользователи соцсетей придумывают новогодние тренды. Например, этот. Девушки из разных стран выкладывают в Instagram свои фото в образе снегурочек.

Смотрите подборку и готовьте бенгальские огни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zhukovskayayana (@zhukovskayayana2018) 29 Дек 2018 в 11:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Каминская (@kami.ju) 30 Дек 2018 в 5:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maikl Sake (@maikl_sake) 30 Дек 2018 в 2:55 PST