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Сотрудник ФСБ, иллюстративное фото

Российская контрразведка сорвала операцию американских спецслужб

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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По мнению эксперта в области безопасности, американская разведка стала получать все меньше информации от своих российских осведомителей в Москве.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Российская контрразведка сорвала крупную операцию американских спецслужб, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщила, что 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан.

ФСБ, иллюстративное фото
© Sputnik / Илья Питалев
В Москве сотрудники ФСБ задержали шпиона из США

"Это было что-то действительно серьезное", - сказал Михайлов РИА Новости. Он отметил, что если раньше ФСБ, как правило, сообщала об обезвреживании агентов иностранных разведок из числа граждан третьих стран или россиян, то сейчас задержан гражданин США.

Михайлов также напомнил, что ранее в нынешнем году руководство ЦРУ США заявляло, что американская разведка стала получать все меньше информации от своих российских осведомителей в Москве из-за эффективной работы российской контрразведки. По мнению Михайлова, нынешнее задержание это подтверждает.

"И поэтому теперь, судя по всему, американцы вынуждены "бросать в прорыв" своих граждан", - сказал эксперт.

"Сейчас надо ждать, чем ответят США. Возможно, начнутся вопли насчет нарушения прав их гражданина и так далее. Но если бы у нашей контрразведки не было неубиенных доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации", - добавил Михайлов.

Он отметил, что противостояние спецслужб никогда не перерастало в открытое противостояние между Россией и США, и выразил надежду, что этого не произойдет и сейчас.

Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана.

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