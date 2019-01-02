Пока вы спали: неудача теннисиста Албота и разбор завалов в Магнитогорске

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот выступил в парном зачете на турнире серии ATP 250 Tata Open Maharashtra, который проходит в Индии.

Он провел игру в паре с Малеком Джазири из Туниса, вместе с которым пробился в полуфинал Grand Slam US Open 2018 года.

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В первом раунде пара Албот - Джазири встретилась с парой номер 1, индейцами Роханом Бопанна и Дивидж Шаран, уступив в двух сетах со счетом 1-6, 2-6.

А накануне 31 декабря 2018 года Раду Албот проиграл в одиночном разряде со счетом 2-6, 6-7 испанцу Хауме Муньяру, занимающего 81 место в мире.

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 11 тел погибших

Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщил представитель пресс-центра регионального управления МЧС России.

© Sputnik / Yana Zaharova Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

"По данным на утро среды извлечено 11 тел", - сказал он, добавив, что один из погибших - ребенок.

Спасатели, по словам представителя МЧС, убрали конструкции, которые могли обрушиться, и продолжили разбор завалов.

"Несколько нависающих конструкций были убраны. Работа проводилась с риском для жизни. Спасатели при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду", — сказал представитель МЧС, которого цитирует РИА Новости.

"Работали со страховкой, соблюдая технику безопасности максимально. Работа достаточно длительная. По песчинке целую гору песка разобрать — примерно такая же кропотливая работа", — добавил представитель ведомства.

В Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

© Sputnik / Вадим Русу Самый точный гороскоп на 2019 год

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей — 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.

Смерть российского актера

Причиной смерти актера Владимира Дыховичного стали наркотики, об этом в своем Facebook заявил публицист Кирилл Шулика.

"Причина смерти - наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей", - написал публицист.

Ранее о смерти актера в своем Facebook написала Ольга Дыховичная, вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира. При этом она не привела подробностей случившегося.

Владимир Дыховичный окончил ВГИК имени Сергея Герасимова, также он обучался в США, где проживал со своей матерью Ольгой Черепановой. Дыховичный успел сняться в нескольких картинах, включая фильм "Лето" Кирилла Серебренникова, сериал "Бессонница" и другие. Актеру было 30 лет.

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