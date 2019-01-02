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Пожар, архивное фото.

Чуть не сожгли Гаагу: гигантский новогодний костер вызвал огненное торнадо

© AFP 2018 / Nicolas TUCAT
Общество
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Новогодняя традиция обернулась ЧП — огонь вышел из-под контроля, люди в панике искали спасения.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Новогодний конкурс в Гааге закончился масштабным пожаром, пламя едва не охватило целые кварталы, сообщает пресса Нидерландов.

Каждый год жители двух приморских районов Гааги объединяются в команды и складывают на пляже два гигантских костра из деревянных поддонов, а затем поджигают их. Побеждает та команда, чей костер получится красивее и будет гореть дольше.

Однако на этот раз одна из команд сознательно пренебрегла строгим ограничением на 35-метровую высоту костра и превысила ее на 13 метров. В результате на зрителей обрушился настоящий огненный дождь, искры и головешки понесло ветром на жилые кварталы.

Более того, образовалось редкое явление — "огненный торнадо", смерч из пламени.

На видео, которые публикуются в социальных сетях, зафиксировали нечто, очень похожее на апокалипсис — люди в панике бегут под дождем из горящих головешек. В результате инцидента загорелись несколько крыш, однако пожарные сработали быстро и пожаров удалось избежать. Как сообщается, никто не пострадал, сгорели дотла лишь несколько ларьков.

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