Спасатели дали советы, как уберечь детей от травм в новогодние праздники

Соблюдение несколько простых правил позволит избежать неприятных последствий и уберечь детей в период зимних торжеств.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Пиротехника, бенгальские огни и другие атрибуты праздника могут быть опасными для детей, поэтому родителям следует соблюдать меры безопасности в новогодние праздники. Об этом предупредили в МЧС России.

© Sputnik / Nicolai Kibich Рекорды Нового года

Чтобы избежать ожогов и возникновения пожара, спасатели рекомендуют крепить электрогирлянды на безопасном для ребенка уровне, а также не оставлять их постоянно включенными.

Перед зажжением гирлянд следует проверить исправность декоративных электрических элементов. В МЧС не советуют разрешать детям играть с такими приборами, а также самостоятельно переключать световые режимы.

Особое внимание в ведомстве акцентируют на качестве самих пиротехнических изделий. Фейерверки, хлопушки и бенгальские огни ни в коем случае нельзя изготавливать самостоятельно. Покупать подобные товары следует только в проверенных торговых точках. Для того чтобы удостовериться в качестве, ведомство рекомендует попросить у продавца сертификат соответствия. Также необходимо при покупке проверять срок реализации, происхождение товара и целостность упаковки.

© Sputnik / Как продлить век живой новогодней елки

В МЧС уточняют, что при использовании фейерверков нужно строго придерживаться всех инструкций, указанных на упаковке товара. Если таких инструкций нет, спасатели советуют потребовать их у продавца при покупке.

Запускать салюты нужно с открытой площадки. Зрители должны располагаться с подветренной стороны от места пуска на расстоянии 15-20 метров. После использования фейерверка спасатели рекомендуют потушить тлеющие остатки.

Ведомство обращает внимание взрослых, что детям нельзя самостоятельно взрывать хлопушки. Нужно строго контролировать расстояние от самой хлопушки до лица ребенка во время выстрела.