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Исследование в лаборатории

Путешествие в экзотические страны: туристов предупредили о вирусах

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов о болезнях, распространенных в разных странах, и правилах подготовки к поездке в экзотические страны.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. При выезде в зарубежные страны необходимо знать, что в некоторых из них существует реальная возможность заражения опасными инфекционными болезнями. Об этом предупредили в петербургском Роспотребнадзоре.

Такие болезни, как уточняют специалисты, характеризуются тяжелым клиническим течением, поражением жизненно важных органов и систем организма и могут привести к смертельному исходу.

Поэтому при выборе страны для отдыха следует заранее уточнить на сайте Роспотребнадзора или у туроператора сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. 

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
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Например, по данным ведомства, в странах с тропическим и экваториально-тропическим климатом распространены такие опасные болезни как холера, малярия, чума, геморрагические лихорадки (Денге, Эбола, Марбург, Ласса, Рифт-Валли, желтая лихорадка), менингококковая инфекция, полиомиелит.

Таким образом, перед поездкой следует уточнить у медиков, насколько здоровье позволяет выехать в ту или иную страну.

Перед путешествием в страны, где есть риск заразиться малярией (Таиланд, Куба, Индия, Вьетнам, Индонезия, Йемен, Перу и др.), стоит получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.

При посещении стран Африки, Южной Америки, эндемичных по желтой лихорадке, которая передается через укусы комаров, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами требуется обязательная вакцинация против данной инфекции.

"Чаще всего инфекционные болезни передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комары, блохи, слепни, москиты, мошки), при контакте с больным человеком, при сексуальных контактах", - предупреждает Роспотребнадзор. 

Врач в больнице, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
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Специалисты напоминают об основных правилах, которые нужно соблюдать: употреблять пищу, в качестве которой уверены, пить бутилированную воду, мясо, рыбу и морепродукты есть только после термической обработки, а овощи и фрукты мыть безопасной водой.

Во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, так как они являются источником многих инфекционных и паразитарных болезней.

"Не трогайте кошек, собак и других животных. Это опасно практически во всех странах", - пишет пресс-служба ведомства. Если животное нанесло травму, даже незначительную, стоит обратиться к врачу.

"Во время путешествий рекомендуем иметь с собой медицинскую маску, дезинфицирующее средство для рук, противовирусные препараты (принимать только по назначению врача)", - пишет петербургский Роспотребнадзор.

А в случае появления каких-либо симптомов инфекционного заболевания (жар, головная боль, общая слабость, рвота, диарея, сыпь) необходимо обратиться к медику. Если же турист уже находится в самолете, то следует сообщить о проблемах со здоровьем бортпроводнику.

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