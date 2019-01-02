Соревнование главных символов Нового года: названа самая высокая ель в СНГ

Где установлены десять самых высоких "зимних красавиц" в странах СНГ – известно, попали ли в список ели молдавских городов.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Во главе рейтинга самых высоких новогодних елок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) оказалось праздничное дерево, которое установили в Ашхабаде. Его высота составляет 38 метров, сообщает ТурСтат.

© Sputnik / Nicu Goncear Битва новогодних елок Кишинева: Sputnik собрал "зеленых красавиц" столицы 17

По данным аналитического агентства, далее в списке расположились Баку и Ереван. Там установлены новогодние елки высотой 37 метров.

В десятку вошли Ташкент (35 метров), Минск (30 метров), Душанбе (28 метров), Москва (27 метров), Астана, Бишкек и Тбилиси (по 25 метров).

Москва при этом возглавила список столиц СНГ с самой высокой живой елью.

В Молдове высота новогодних елок не превышает 20 метров. Именно такие деревья установлены на центральной площади молдавской столицы, в рождественском городке в Кишиневе и в центре Оргеева. Высота ели в Бельцах составляет 18 метров.