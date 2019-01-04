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Праздничный городок у театра оперы и балета

Медик дала советы, как правильно проводить зимние праздники

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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О том, почему нельзя пассивно проводить длинные праздники, рассказала медицинский работник.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Чтобы безболезненно выйти из новогодних и рождественских праздников для здоровья и психики, следует проводить их насыщенно и активно, соблюдая режим сна и отдыха и постепенно меняя свой рацион питания в пользу здоровой еды, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина. 

© Fotolia / Stokkete
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"Непростительно длинные новогодние праздники проводить пассивно дома, за столом и в кровати. Даже первого января надо выбраться из дома. Спланируйте каждый день длинных выходных и постарайтесь по возможности придерживаться режима сна и бодрствования, позволив себе лишь небольшие отступления", - рассказала Шастина.

По ее словам, после праздничных застолий следует аккуратно и постепенно менять рацион питания.

Пейте больше жидкости, предпочитая негазированные напитки. Мясные салаты с майонезом постепенно заменяйте на овощные с растительным маслом. Налегайте на цитрусовые, но не сразу после обильной еды. Это поможет вам вернуться на работу без лишних килограммов", - советует врач.

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