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Киоск общепита на Западе, архивное фото.

Девушка с самым идеальным лицом в мире была из общепита - фото

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (124)
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Участниц конкурса красоты, которые пользовались услугами косметологов и пластических хирургов, моментально "забраковали".

Вполне объяснимо, почему инициатива найти "идеальное лицо" принадлежит именно британским ученым. Они славятся на весь  мир тем, что измеряют мыслимые и немыслимые вещи и явления.

В объявленном ими  конкурсе на самое красивое женское лицо участвовало восемь тысяч девушек. У каждой из них ученые попросили одну фотографию анфас, и чтобы конкурсантки не пользовались косметикой. 

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Публикация от beautyandquotess (@beauty_and_quotess)

Всех девушек, которые пользовались услугами косметологов и пластических хирургов, моментально забраковали. В результате жеребьевки победила девушка по имени Флоренс Колгейт. Именно у нее, по мнению британских ученых, - самое идеальное лицо в мире.

Девушка родилась и жила в  городке Дил, что в графстве Кент и работала официанткой местного ресторана-общепита. Сейчас она с отличием закончила университет и переехала в Лондон.

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Публикация от LatinosM (@latinosmny)

Понятно, что красота — понятие относительное. У каждого есть своя точка зрения на этот счет. Британских ученых больше всего поразила симметричность лица девушки. В полностью идеальном лице, согласно ученым, расстояние между зрачками должно составлять 46% от расстояния от уха до уха. У Флоренс эта цифра — 44%. Расстояние от глаз до рта в идеальном лице должно составлять треть от всей длины лица. У Флоренс эта цифра соответствует 32,8%. 

То есть они подошли к предмету исследования исключительно с научной точки зрения.

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Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (124)

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Теги:
британские ученые, новости мира, фото, красота, девушки
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