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Елочная игрушка

В Британии нашли способ делать из елок конфеты

CC0 / Pixabay / Peggychoucair
Общество
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Сладости, уксус, краски, топливо – все это можно производить при помощи переработки елей, которые срубают к зимним праздникам.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) нашли интересный способ утилизации новогодних елей. Их предложили использовать при производстве сладостей, говорится в сообщении на сайте университета.

Исследователи выяснили, что если подогреть хвою деревьев, то можно выделить твердые и жидкие вещества, а именно биоуголь и биомасло. Некоторые полученные компоненты будут использованы при производстве уксуса, другие — красок, третьи — сахара. 

© Fotolia / Stokkete
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Начать исследование ученые Шеффилдского университета решили после получения данных о количестве вырубаемых перед новогодними праздниками деревьев хвойных пород. Большинство елей и сосен украшают дома не более 10-14 дней, а затем отправляются на свалку.

Аспирант кафедры химической и биологической инженерии университета Синтия Картей рассказала, что исследование было сосредоточено на том, чтобы разбить сложную структуру дерева на простые, высокоценные промышленные химические сырьевые материалы (например, сахара и фенолы), которые используются в таких продуктах, как бытовые чистящие средства и жидкость для полоскания рта.

С помощью тепла и растворителей, таких как глицерин, который является дешевым и экологически чистым, химическая структура хвои разлагается. Процесс является устойчивым и создает нулевые отходы, поскольку твердый побочный продукт также способен приносить пользу в других промышленных химических процессах. Можно использовать как свежие, так и старые, заброшенные елки.

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