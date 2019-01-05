В Москве ушел из жизни друг Высоцкого, актер Иван Бортник

Он запомнился миллионам телезрителей не только ролью "Промокашки" в легендарном фильме "Место встречи изменить нельзя", но и десятками ролей в ставших знаменитыми кинолентах и театральных постановках.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В Москве на 80-м году жизни скончался известный советский и российский актер, народный артист России Иван Бортник. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его коллега Владислав Маленко.

Иван Сергеевич Бортник с 1967 года работал в московском театре на Таганке. Актер получил огромную известность благодаря своим работам в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья" и других.

В Театре на Таганке Иван Сергеевич подружился с Владимиром Высоцким. Он исполнял роли в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий".