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Палата реанимации и интенсивной терапии отделения недоношенных и новорожденных детей

Спасенного в Магнитогорске младенца перевели на самостоятельное дыхание

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
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Минздрав России сообщил, что состояние ребенка оценивается как стабильное.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Состояние ребенка, доставленного из Магнитогорска в Москву, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится 10-месячный Ваня Фокин.

"Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке", — говорится в сообщении.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Спасательная операция на месте обрушения дома в Магнитогорске
© Ruptly
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Спасательная операция на месте обрушения дома в Магнитогорске

Самолет с мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

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Теги:
взрыв газа, Магнитогорск
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