Спасенного в Магнитогорске младенца перевели на самостоятельное дыхание

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Состояние ребенка, доставленного из Магнитогорска в Москву, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится 10-месячный Ваня Фокин.

"Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке", — говорится в сообщении.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Самолет с мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.