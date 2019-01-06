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Умные люди живут в беспорядке, много ругаются и поздно ложатся спать

CC BY 2.0 / Mislav Marohnić / Photo
Общество
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Исследования в области психологии показали, что для людей с высоким уровнем интеллекта характеры привычки, которые раздражают окружающих.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Многие замечали, что на рабочих местах и в домах людей, занятых научными или технологическими разработками, царит невероятный беспорядок. По мнению ученых, это не случайность и не результат нехватки времени.

Беспорядок может означать, что человек свободен от чужих мнений и традиционных взглядов, стремится к новым идеям. И, наоборот, идеальный порядок демонстрирует склонность человека к строгому следованию общепринятым традициям и правилам.

Высокий уровень интеллекта может объяснять и тот факт, что люди с хорошим воспитанием и образованием часто ругаются "как сапожники".

Обезьянка Джамбо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Генетики: умных людей со временем не станет

Исследования показали, что чем больше бранных слов в минуту может вспомнить человек, тем выше его результаты в тексте на IQ. Как считают психологи, иногда бранные слова означают стремление человека как можно более образно и ярко выразить мысль, демонстрируют богатство его лексикона и опять-таки, нежелание следовать в русле общепринятых правил.

Кроме того, исследователи нашли прямую связь между высоким уровнем интеллекта и привычкой ложиться спать глубоко за полночь. Как правило, это означает, что человек видит больше новых идей в окружающем мире, чем большинство людей, и элементарно не успевает в течение дня усвоить интересующую его информацию, хотя его мозг и работает в высоком темпе.

© Fotolia / Stokkete
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По данным исследователей, в геноме человека существует целая группа генов, отвечающая за развитие интеллекта: чем больше таких генов присутствует в геноме, тем успешнее человек учится. Однако была выявлена и иная закономерность, на сей раз отрицательная: чем больше генов из указанной группы имеет человек, тем меньше вероятность, что у него будут дети.

В среднем "генетически умные" люди на 6% реже становятся родителями. Данные получены на основе изучения ДНК более сотни тысяч жителей Исландии. Выбор Исландии не случаен — островное государство хорошо изолировано и располагает данными по успеваемости людей вплоть до 5-6 колена.

Данные исследования неутешительны: процесс вымирания умных людей можно наблюдать уже сегодня — по сравнению с 1990 годом зафиксировано хоть и небольшое, но снижение пропорции людей с комбинациями большого числа "умных" генов.

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Теги:
ученые, наука, умные люди
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