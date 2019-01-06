Варфоломей передал Киеву томос, а нового предстоятеля никто не поздравил

Новая церковная структура не признана ни одной церковью, кроме Константинопольской. Ни один представитель поместных православных церквей не присутствовал на церемонии. Более того - никто не поздравил предстоятеля новой церкви.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. После утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия Варфоломей вручил главе "новой украинской церкви" Епифанию Думенко посох и документ о независимости церковной структуры, сообщает РИА Новости. Однако предстоятеля новой церкви до сих пор не поздравил никто из глав поместных церквей. Об этом заявил руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Этого новоявленного предстоятеля так называемой украинской единой церкви Епифания... ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", — отметил Легойда.

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В Киеве 15 декабря 2018 по инициативе Порошенко и Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

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На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

В начале января Константинопольский патриарх подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины. Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ назвали такую "автокефалию" "пустышкой", а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.