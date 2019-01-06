14:45 06 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Патриарх Константинопольский Варфоломей

Варфоломей передал Киеву томос, а нового предстоятеля никто не поздравил

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
20120

Новая церковная структура не признана ни одной церковью, кроме Константинопольской. Ни один представитель поместных православных церквей не присутствовал на церемонии. Более того - никто не поздравил предстоятеля новой церкви.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. После утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия Варфоломей вручил главе "новой украинской церкви" Епифанию Думенко посох и документ о независимости церковной структуры, сообщает РИА Новости. Однако предстоятеля новой церкви до сих пор не поздравил никто из глав поместных церквей. Об этом заявил руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Этого новоявленного предстоятеля так называемой украинской единой церкви Епифания... ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", — отметил Легойда.

Мелинти: превращать веру в Бога в модный тренд - это кощунство>>>

В Киеве 15 декабря 2018 по инициативе Порошенко и Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

Максим Мелинти
© Sputnik / Miroslav Rotari
Отец Максим Мелинти: Рождество - это не застолье

На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

В начале января Константинопольский патриарх подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины. Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ назвали такую "автокефалию" "пустышкой", а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.

По теме

Раскол РПЦ и Вселенского патриархата – каково будущее православия в Молдове
Теги:
церковь
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца
На малолитражку поставили мотор от вертолета — скорость до 354 км/ч
На машину поставили мотор от вертолета - она развила скорость 354 км/ч
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться