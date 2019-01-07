Пока вы спали: арест грабителей из Молдовы и итоги премии "Золотой глобус"

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Трое молодых людей были задержаны после ограбления нескольких банков. После обысков в их домах было обнаружено почти полмиллиона леев, 10 тысяч долларов, 5 тысяч евро и специальное оборудование. По данным полиции, подозреваемые были связаны с другой преступной группировкой, задержанной в октябре 2018 года, которая также специализировалась на ограблении банков.

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Молодые люди изучают информационные технологии и активно работают в этой области. Один из них ранее был замечен властями в Будапеште во время кражи одного из банкоматов.

Если молодые люди будут признаны виновными, им грозит до восьми лет лишения свободы.

В Минобороны отреагировали на появления корабля ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.

Отмечается, что корабль находится в акватории Черного моря со вчерашнего дня.

"Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", - отметили в Минобороны.

Как сообщали в пресс-служба ВМС США в Европе, корабль вошел в море для "патрулирования". Ранее спецпосланник Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенным Штатам нужно рассмотреть возможность увеличения присутствия в Черном море. Он также допустил, что Вашингтон поставит Киеву летальное оружие, сообщает РИА Новости.

Названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Золотой Глобус". Победителей ежегодно выбирают члены Ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA). Считается, что именно "Золотой глобус" открывает сезон американских кинопремий. Зачастую обладатели "Глобуса" считаются фаворитами в борьбе за "Оскар".

В категории "лучшая драма" победила картина "Богемская рапсодия", в которой рассказывается история рок-группы Queen. Главная звезда фильма Рами Малек, сыгравший фронтмена британского коллектива Фредди Меркьюри, получил "Золотой глобус" как лучший драматический актер.

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"Богемская рапсодия" собрала более 740 миллионов долларов в мировом прокате (бюджет 50 миллионов) и стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино.

Лучшей драматической актрисой по версии HFPA стала Гленн Клоуз, сыгравшая писательницу и супругу лауреата Нобелевской премии по литературе в картине шведа Бьорна Рунге "Жена".

Лучшей в категории "комедия/мюзикл" журналисты признали картину Питера Фарелли "Зеленая Книга". В фильме рассказывается реальная история путешествия джазмена с водителем по американскому югу с "Зеленой книгой" - путеводителем по "безопасным местам" для афроамериканцев.

Congratulations to "Green Book" for winning Best Motion Picture - Musical or Comedy. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sbse4FP8h6 — Golden Globes Live (@GGLiveCoverage) 7 января 2019 г.

​"Глобус" за лучший фильм на иностранном языке ожидаемо взял мексиканец Альфонсо Куарон с автобиографиеческой картиной "Рим" (Roma), названной в честь района Мехико Colonia Roma, где вырос режиссер.

Лауреат 75-го Венецианского кинофестиваля также получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру.

Среди телевизионных проектов журналисты выделили драматический сериал о жизни агентов КГБ в США "Американцы" и восьмисерийную комедию "Метод Коминского" о звезде экрана, преподающей актерское мастерство.

Исполнитель роли Сэнди Коминского, 74-летний Майкл Дуглас получил четвертый для себя "Золотой глобус". Лучшим драматическим актером в ТВ-проектах признан Ричард Мэдден, сыгравший в "Телохранителе". Среди женщин отмечены Сандра О ("Убивая Еву") и Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

Япония ввела налог для туристов на выезд из страны

С каждого пассажира, покидающего Японию морем или самолетом, с понедельника начинает взиматься новый налоговый сбор на выезд из этой страны - 1000 иен (около 10 долларов), закон действует для граждан всех стран.

© Fotolia / Petrovich12 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Японское правительство подсчитало, что к 2020 году в среднем Страну восходящего солнца посетят 40 миллионов туристов, это может принести большой доход государству, которое, правда, пока выдает бесплатные визы.

Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.

Тем, кто уже купил билеты до седьмого января, на этот раз платить налог не придется при выезде из Японии.

В Дубае в третий раз загорелся жилой небоскреб "Факел"

Жилой небоскрёб The Torch (Факел) в популярном районе Дубая Dubai Marina загорелся в третий раз за историю своего существования, в этот раз небольшой пожар был быстро ликвидирован, пишет РИА Новости.

Жители башни были эвакуированы. Пожар начался а сауне тренажерного зала.

#torchtower fire has been contained seems to have affected floors 5 to 16. Now we wait pic.twitter.com/LThYrq2QvF — Martin Yofre (@martinyofre) 5 января 2019 г.

​Очевидцы в соцсетях разместили сообщения и фотографии с места происшествия, по которым видно, что службы гражданской обороны быстро прибыли на место и предотвратили распространение огня.

В прошлый раз этот же небоскрёб горел в августе 2017 года, причиной пожара был непотушенный окурок. Тогда от огня пострадали 38 из 64 этажей, а 475 жителям пришлось искать временное жильё.