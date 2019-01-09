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Пожарные тушат огонь, архивное фото

Пока вы спали: пожар в Бухаресте, обращение Трампа и ЧП в Мельбурне

© Sputnik / Костис Нтантамис
Общество
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. В Приднестровье опубликовали статистику по рождаемости в праздничные дни. В первый день нового года на свет появилось 10 детей, а в Рождество - 7.

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По данным Министерства здравоохранения, 1 января в Приднестровье появились на свет 10 малышей: 8 мальчиков (Каменка, Рыбница, Бендеры, Слободзея, Тирасполь) и 2 девочки в Тирасполе. А 7 января - в православный праздник Рождества Христова - население Приднестровья увеличилось еще на три мальчика (Тирасполь, Рыбница) и четыре девочки (Слободзея, Григориополь, Тирасполь).

"Вам пакет!"

Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.

Пакеты могли быть доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции, Индонезии.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото.
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Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

Пожар в Бухаресте: горели пять жилых домов

Сильный пожар произошёл в одном из районов столицы Румынии Бухаресте. Пять домов в микрорайоне "Защитников Отечества" в считанные минуты охватило огнём.

Причина пожара пока неизвестна. О количестве пострадавших также не сообщается. По предварительной информации, один человек доставлен в больницу с отравлением от угарного газа. 

Пожарные с трудом смогли добраться до места возгорания из-за того, что в этом районе слишком узкие улицы.

Трамп выступил с обращением к американцам

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном "шатдауну", заявив о кризисе на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости. 

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По словам главы Белого дома, речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе.

"Все американцы страдают от нелегальной иммиграции", - добавил Трамп.

Как заявил президент США, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности, целью которой становятся как мигранты, так и американцы.

Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду.

"Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", — сказал американский лидер.

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