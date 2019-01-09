Человек, отменивший смирительную рубашку — 160 лет со дня рождения Кащенко

Петр Кащенко был основателем советской психиатрии и отцом гуманистического направления в лечении больных.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В России отмечают памятную дату — 160 лет со дня рождения основателя русской психиатрии, гуманиста и выдающегося ученого, доктора Петра Петровича Кащенко.

Имя Кащенко связывают с настоящей научной революцией в лечении психиатрических заболеваний. До Кащенко лечение больных сводилось в основном к их изоляции от общества и попыткам "выбить" болезнь, часто варварскими методами, которые граничили с пытками.

Больных перестали считать "человеческим мусором"

Доктор Кащенко основал в России собственную школу психиатрии, в основу которой было заложено стремление достичь реабилитации и социализации больных. Ученый развивал прогрессивные методики трудотерапии и патронажа и заслужил славу человека, который "отменил смирительную рубашку".

#РИА_ДеньРождения

160 лет назад родился психиатр Петр Петрович Кащенко. Он разработал методы лечения психических больных. Благодаря ему пациентам организовали патронаж, ввели трудовую терапию и предоставили свободу перемещения внутри больничного отделения pic.twitter.com/XMKmE15Ucu — РИА Новости (@rianru) 9 января 2019 г.

​Ученому удалось изменить отношение общества к сумасшедшим: если прежде на таких людей смотрели с отвращением и неприязнью, как на "человеческий мусор", то Кащенко добился отношения к ним, как к больным, которые нуждаются в помощи.

Петр Кащенко родился 9 января 1859 года в городе Ейске. Его отец был военным врачом. Петр начал обучение в Московском университете. Однако был отчислен за участие в студенческих демонстрациях. Завершал обучение он в Казанском университете, под руководством профессора Бехтерева - великого исследователя мозга.

Возвращение пациентов к жизни в обществе и к труду

Вскоре он стал основателем и директором знаменитой Ляховской больницы-колонии для психических больных близ Нижнего Новгорода, которую превратил в научный центр. В колонии больные привлекались к работе в мастерских, на огородах и в теплицах, что благотворно влияло на их состояние.

Впервые в России Кащенко создал систему психиатрической помощи и систему психиатрического патронажа, когда больных пристраивали в крестьянские семьи, где они работали и жили в условиях, которые помогали реабилитации.

Многие из идей Кащенко актуальны и сейчас, прежде всего в области психосоциальной реабилитации, повышении качества жизни психически больных.

Главный психиатр Страны Советов

В 1904 году Кащенко был заведующим Московской психиатрической больницы на Канатчиковой даче, а в 1907-1917 годах – заведующим Петербургской психиатрической больницы. В мае 1917 года возглавил нервно-психиатрическую секцию Совета врачебных коллегий, в 1918-1920 годах работал в Наркомздраве РСФСР, став главным психиатром России.

© Sputnik / Александр Кондратюк Сколько человек в Молдове рискуют оказаться в смирительных рубашках

В 1919 года на Всероссийском совещании по вопросам психиатрии и неврологии Петр Кащенко выступил с масштабной программой развития психиатрии в РСФСР, которая должна была сделать советскую психиатрию лучшей в мире.

Однако в 1920 году доктор Кащенко перенес тяжелую операцию на желудке. Операция вызвала осложнения, от которых Кащенко скончался 19 апреля 1920 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище. "Основателю советской психиатрии" — написано на его могиле.