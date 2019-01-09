Кровавая суперлуна взойдет над Землей в январе

В следующий раз этот редкий феномен будет наблюдаться только в 2036 году.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В январе жители Земли увидят редкое астрономическое явление — "кровавую суперлуну".

В течение целого месяца в ночном небе будет наблюдаться удивительный феномен, который увидит половина жителей Земли — сочетание двух астрономических явлений, вместе они образуют эффект "кровавой суперлуны".

Пик наступит в ночь с 20 на 21 января, с восходом или заходом Луны.

Окрашивание небесного тела в багровый цвет — это результат преломления солнечного света в атмосфере Земли в то время, когда Луна проходит в тени от нашей планеты. В этот период Луна пройдет максимально близко от Земли по своей орбите. Для земных наблюдателей визуально лунный диск будет выглядеть заметно крупнее, чем в обычные дни.

Полное затмение: как выглядит "кровавая" Луна>>>

При благоприятной погоде красивый феномен можно будет наблюдать без оптических приборов.

В последний раз "кровавую луну" земляне наблюдали в июле 2018 года. А следующее такое явление удастся увидеть только в 2036 году.