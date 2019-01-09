Слепой кот, потерявший глаза еще котенком, растрогал пользователей сети

Кот по имени Казу перенес тяжелую травму и не может видеть, но забота людей помогла ему выжить.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Кот по имени Казу был найден котенком, когда его глаза были уже очень сильно повреждены от кошачьего гриппа.

К сожалению, глаза несчастного животного не удалось спасти, их пришлось удалить хирургическим путем. Однако благодаря заботливым хозяевам Казу живет обычной жизнью домашних питомцев и общается с другими котами.

Казу - очень любопытный, дерзкий и бесстрашный кот, пишут его владельцы. Он любит гоняться за шмелями, ориентируясь по звуку. Кроме того, коту нравится гулять по саду и валяться на солнце.

История слепого кота растрогала пользователей Facebook. "Даже если он без глаз, держу пари, он может видеть своим сердцем", — написал один из поклонников Казу, у которого есть своя страничка в социальной сети.