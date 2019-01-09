Самый богатый человек в мире скоро станет холостым

Спустя четверть века после свадьбы, супруги приняли решение развестись – самый состоятельный мужчина в мире скоро будет свободен.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Руководитель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе. Сообщение об этом появилось в Twitter предпринимателя.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", — говорится в заявлении.

​Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Forbes оценивает состояние Безоса в 150 миллиардов долларов. В марте 2018 года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.