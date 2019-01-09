В лесах Бразилии сняли на видео самую редкую птицу в мире

Орнитологам удается увидеть эту птицу в среднем один раз в пятьдесят лет.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Бразилии после нескольких месяцев поисков команда орнитологов обнаружила одну из самых редких вымирающих птиц на планете — топаколо Штреземенна. Эту птицу многие исследователи называют самой редкой на Земле.

Считается, что в мире осталось лишь несколько экземпляров этого пернатого существа. Топаколо Штреземанна — птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу.

Надежда на спасение вида все еще остается: две птицы, которых нашли орнитологи в бразильской сельве, оказались самками. Таким образом, есть шанс, что птицу можно спасти от полного вымирания, хотя среда их обитания все время сокращается из-за массовой вырубки тропических лесов.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H — American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018 г.​

Топаколо водится лишь в небольшом районе на востоке Бразилии. Впервые их заметили в 1830 году, и уже тогда птица считалась редкой. Во второй раз их удалось отыскать лишь через сто лет, в середине XX века, а в следующий раз — лишь в конце 90-х годов.

Помимо необычного вида птицы, она также выделяется своим пением. Последние исследования показали, что антропогенный фактор стал причиной фундаментальной нестабильности тропических лесов Южной Америки, что грозит вымиранием множеству видов.