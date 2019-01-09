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Виды Рио-де-Жанейро со смотровой площадки на горе Сахарная голова

В лесах Бразилии сняли на видео самую редкую птицу в мире

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Орнитологам удается увидеть эту птицу в среднем один раз в пятьдесят лет.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Бразилии после нескольких месяцев поисков команда орнитологов обнаружила одну из самых редких вымирающих птиц на планете — топаколо Штреземенна. Эту птицу многие исследователи называют самой редкой на Земле.

Считается, что в мире осталось лишь несколько экземпляров этого пернатого существа. Топаколо Штреземанна — птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу.

Надежда на спасение вида все еще остается: две птицы, которых нашли орнитологи в бразильской сельве, оказались самками. Таким образом, есть шанс, что птицу можно спасти от полного вымирания, хотя среда их обитания все время сокращается из-за массовой вырубки тропических лесов.

Топаколо водится лишь в небольшом районе на востоке Бразилии. Впервые их заметили в 1830 году, и уже тогда птица считалась редкой. Во второй раз их удалось отыскать лишь через сто лет, в середине XX века, а в следующий раз — лишь в конце 90-х годов.

Помимо необычного вида птицы, она также выделяется своим пением. Последние исследования показали, что антропогенный фактор стал причиной фундаментальной нестабильности тропических лесов Южной Америки, что грозит вымиранием множеству видов.

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