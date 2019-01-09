Египет хочет завоевать туристический рынок Восточной Европы

Власти Египта заявили о начале структурных реформ, ребрендинге и новых акцентах в развитии туристического сектора.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Один из основных пунктов новой стратегии развития туризма в Египте – акцент на новых рынках, в частности речь идет о Восточной Европе. При этом, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стратегия не содержит никаких пунктов, касающихся усиления безопасности пребывания туристов.

По словам министра туризма Рании Машат, отрасль будет развиваться по пяти основным направлениям. Первое – это административная и кадровая реформа, реализацию которой уже начали в министерстве. Впервые в истории на пятнадцать рабочих мест в отраслевом ведомстве объявлен открытый конкурс.

Второе – это ребрендинг Египта как туристического направления. Машат посянила, что министерство хочет сделать страну "ответственным выбором" для туристов, которым интересны культурно-познавательный, экскурсионный, природный и активный туризм.

Третье направление – выход на новые рынки. Основной акцент будет делаться на "нетрадиционные рынки в Азии и Восточной Европе", в частности, на Украину, Китай и Индию, а также на расширение маркетинга в странах Персидского залива.

Четвертое – это запуск фонда прямых инвестиций, чтобы модернизировать инфраструктуру гостеприимства страны и помочь в реструктуризации проблемных отелей и курортов.

И, наконец, пятый пункт – радикальная модернизация законодательной базы отрасли.

Новая стратегия не включает в себя как таковое развитие туристической и транспортной инфраструктуры, а также никаким образом не упоминает про безопасность пребывания в стране. По мнению независимых египетских экспертов, пункт про безопасность "упущен" вполне намеренно, так как египетские власти не хотят официально затрагивать этот вопрос. Египет и так позиционирует себя как "безусловно безопасное" туристическое направление.