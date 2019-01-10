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Беженцы на острове Лесбос в Греции. Архивное фото

Европа спасла 650 тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Евросоюз с 2015 года помог спасти свыше 650 тысяч мигрантов, сократив на 36% их смертность в морских водах.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Свыше 650 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока были спасены за три года в результате военно-морской операции Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

"Евросоюз с 2015 года помог спасти свыше 650 тысяч мигрантов, сократив на 36% их смертность в морских водах", - сказал Аврамопулос, которого цитирует РИА Новости.

В декабре страны-члены ЕС договорились продлить до конца марта 2019 года мандат миссии "София", основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море.

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Решение продлить миссию лишь на три месяца, а не на год, как было ранее, продиктовано сопротивлением Италии.

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года и нацелена на спасение мигрантов, которые пытаются добраться в Европу через Средиземное море. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили мандат миссии, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план проведения операций в рамках миссии "София" истекает 31 декабря.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

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беженцы, Европа
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