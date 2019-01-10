Представлен топ-10 городов для здорового отдыха

При составлении рейтинга учитывалось количество парков, спортивных залов, спа-салонов и другие факторы.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Лидером в списке городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, оказался Париж. Об этом пишет Daily Mail.

© Sputnik / Сергей Пятаков Путешествие в экзотические страны: туристов предупредили о вирусах

Вторую строчку занял курорт Чианг Май (Таиланд), на третьем месте – Барселона (Испания).

В пятерку также вошли Паттайя (Таиланд) и Ванкувер (Канада).

Также в десятке оказались Майями (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Последние строчки рейтинга заняли Артвин (Турция), Марракеш (Марокко) и Сием Рип (Камбоджа).

При формировании рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных дней и стоимость пребывания.