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Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Молдову

Пока вы спали: снегопад в Молдове, забастовки в Германии и заявление Рогозина

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (131)
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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Начавшийся еще ночью снегопад в Молдове уже внес корректировки в движение транспорта в столице.

Заснеженная дорога
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Национальный инспекторат по патрулированию призвал водителей соблюдать ПДД, особенно сейчас, когда идет снег, ухудшилась видимость и маневренность авто, а на дорогах образовались пробки.

В трех аэропортах Германии отменили сотни рейсов в связи с забастовкой

Сотни рейсов отменены в трех аэропортах ФРГ в связи с забастовкой работников службы безопасности, говорится в пресс-релизах воздушных гаваней Штуттгарта, Кельна/Бонна и Дюссельдорфа.

Так, в Дюссельдорфе отменены 350 из 570 рейсов, в Кельне/Бонне - более 130. В аэропорту Штуттгарта отмена коснется около 500 рейсов. Около 110 тысячи пассажиров будут затронуты данным изменением в расписании, сообщает РИА Новости.

Беженцы на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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Забастовка сотрудников службы безопасности продлится до 11 января. Требование участников акции - повсеместное повышение зарплаты на 20 евро. Ранее аналогичные акции протеста прошли в берлинских аэропортах. Ожидаются задержки в проходе пассажиров на рейсы, им предлагается прибыть в аэропорт заранее и следить за информацией своих перевозчиков о возможной отмене или переносе рейсов.

Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в обшивке "Союза"

Результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" будут готовы в ближайшие недели, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Космос.
CC0 / Pixabay / Twighlightzone
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"Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они", — сказал Рогозин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, затем с этой информацией ознакомятся члены комиссии "Роскосмоса", после чего ее передадут руководству страны.
"Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", — добавил Рогозин.

Как подчеркнул глава "Роскосмоса", на руках у следователей все необходимые улики, сейчас эксперты изучают материалы, взятые с поверхности бытового отсека.

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