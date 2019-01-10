Sputnik Молдова - абсолютный лидер в рейтинге интернет-СМИ страны

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Sputnik Молдова сохраняет абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга интернет-СМИ республики. Исследование провело авторитетное агенство Gemius.
Мы не скрываем, что в нашем успехе главную роль играют читатели, эксперты, которые всегда выступают по радио Sputnik с интереснейшими новостями.
По данным международного агентства онлайн исследований Gemius, которое подвело очередные итоги, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляют список самых читаемых новостных сайтов республики.
Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья — аудитория Sputnik растет, и наш полет продолжается!
Будем рады увидеть и вас в числе наших подписчиков в социальных сетях!
Sputnik Молдова.