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Из-за снегопада закрыта дорога на Бухарест на участке Албица-Хушь

© Photo: INFOTRAFIC MOLDOVA
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (544)
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Власти румынского уезда Васлуй решили запретить проезд всех категорий автомобилей по участку Албица-Хушь трассы DE 581.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Представители префектуры Васлуй заявили, что первоначально запрет касался только крупнотоннажных автомобилей на пункте пересечения границы Албица. Однако впоследствии эта мера была распространена на все категории автомобилей.

Из-за снега и снежной бури движение по всем национальным трассам в уезде происходит в экстремальных условиях, а видимость уменьшается до 100 метров.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Мы закрыли несколько дорог уезда, потому что есть проблемы из-за обильного снегопада и снежной бури. Мы просим граждан не выезжать из дома, если это не является абсолютно необходимым, чтобы не мешать работе снегоуборочных машин", — передает agerpres.ro слова вице-председателя уездного совета Васлуй Чиприана Трифана.

Также временно закрыты следующие трассы уезда: DJ 284 Арсура-Гермэнешть, DJ 247 Кодэешть-Эмир Раковицэ, DJ 244C Пэдурень-Урлаць, DJ 244K Мунтений де Сус-Танаку, DJ 245A Липовэц-Богдана и 248A Рафаила-Софронеш.

По решению властей Румынии, грузовики TIR, автоцистерны и крупнотоннажные грузовики останутся в терминале до окончания действия истечения "желтого кода" на дорогах Румынии.

Напомним, что метеорологи объявили "желтый код" в связи со снежными заносами с 10 по 11 января. Движение по дорогам Молдовы затруднено, в некоторых случаях требовалось вмешательство спасателей и патрульных полицейских.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Румынские коллеги сообщили сотрудникам пограничной полиции, что на румынской стороне устанавливаются ограничения движения на некоторых участках дороги, ведущей к контрольно-пропускному пункту Леушень-Албица, поэтому граждан просят избегать, насколько это возможно, движения через этот контрольно-пропускной пункт ", говорится в заявлении пограничников.

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй - с гидрологической опасностью, а именно - непрочным ледяным покровом.

Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные снежные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2), а в южной половине страны - в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики объявили еще один "желтый код">>>

Возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до конца дня

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли. 

Предупреждение метеорологов действует до 18 января.

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Тема:
Погода в Молдове (544)

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Теги:
снегопад, погода
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