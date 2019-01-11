Vogue рассказал о главном модном тренде 2019 года

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Американский журнал Vogue опубликовал первый в 2019 году обзор модных трендов. По мнению обозревателей журнала, первым трендом в этом году стали "кислотные" цвета в одежде и прическе.
Журналисты выявили тренд, наблюдая за аккаунтами Instagram так называемых "тренд-сеттеров" — моделей, знаменитостей, киноактеров и фэшн-блогеров. Предполагается, что яркие "кислотные" и "неоновые" цвета будут оставаться в моде на протяжении всего 2019 года.
Одним из тренд-сеттеров, на которых ориентируются обозреватели Vogue, является модель Кендалл Дженнер, которая опубликовала свой новый образ в Instagram.
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Модный тренд поддерживают и другие знаменитости. Например, основательница косметического бренда Кайли Дженнер перекрасила волосы в голубой цвет.
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А участники японского поп-дуэта Amiaya — в кислотно-розовый.
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К слову, далеко не все одобряют эту моду. Например, описание "кислотного" тренда журнал Insider включил в публикацию под заголовком: "Одиннадцать трендов, которые заслуживают того, чтобы исчезнуть".
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Everything @karlawelchstylist said!! @trinitythetuck you made my day! What an extraordinary honor! And also to @veesback @prada 💚💚💚 #Repost @karlawelchstylist with @get_repost ・・・ When your favorite @mssarahcatharinepaulson look of 2018 goes from iconic to LEGENDARY 🙌🏻⚡️💚 Work them zip ties @trinitythetuck We are HONORED! Of course, thank you again to @prada @veesback for the original masterpiece! #swipe