Vogue рассказал о главном модном тренде 2019 года

Кислотный неон будет пользоваться популярностью в течение всего года, прогнозируют обозреватели модного журнала.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Американский журнал Vogue опубликовал первый в 2019 году обзор модных трендов. По мнению обозревателей журнала, первым трендом в этом году стали "кислотные" цвета в одежде и прическе.

Журналисты выявили тренд, наблюдая за аккаунтами Instagram так называемых "тренд-сеттеров" — моделей, знаменитостей, киноактеров и фэшн-блогеров. Предполагается, что яркие "кислотные" и "неоновые" цвета будут оставаться в моде на протяжении всего 2019 года.

Одним из тренд-сеттеров, на которых ориентируются обозреватели Vogue, является модель Кендалл Дженнер, которая опубликовала свой новый образ в Instagram.

View this post on Instagram really into green these days 💚 Happy New Year! A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jan 1, 2019 at 11:00am PST

Модный тренд поддерживают и другие знаменитости. Например, основательница косметического бренда Кайли Дженнер перекрасила волосы в голубой цвет.

View this post on Instagram 🥶 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Dec 30, 2018 at 3:11pm PST

А участники японского поп-дуэта Amiaya — в кислотно-розовый.

View this post on Instagram 💖💖🆃🆆🅸🅽🆂 🆂🆃🆈🅻🅴💖 💖 𝕲𝖗𝖆𝖟𝖎𝖊 🌹❤️ A post shared by AYA(AMIAYA) (@ayaxxamiaya) on Jan 10, 2019 at 5:40am PST

К слову, далеко не все одобряют эту моду. Например, описание "кислотного" тренда журнал Insider включил в публикацию под заголовком: "Одиннадцать трендов, которые заслуживают того, чтобы исчезнуть".