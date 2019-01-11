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Модель демонстрирует прическу.

Vogue рассказал о главном модном тренде 2019 года

© AFP 2018 / Sergei SUPINSKY
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (125)
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Кислотный неон будет пользоваться популярностью в течение всего года, прогнозируют обозреватели модного журнала.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Американский журнал Vogue опубликовал первый в 2019 году обзор модных трендов. По мнению обозревателей журнала, первым трендом в этом году стали "кислотные" цвета в одежде и прическе.

Журналисты выявили тренд, наблюдая за аккаунтами Instagram так называемых "тренд-сеттеров" — моделей, знаменитостей, киноактеров и фэшн-блогеров. Предполагается, что яркие "кислотные" и "неоновые" цвета будут оставаться в моде на протяжении всего 2019 года.

Одним из тренд-сеттеров, на которых ориентируются обозреватели Vogue, является модель Кендалл Дженнер, которая опубликовала свой новый образ в Instagram.

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really into green these days 💚 Happy New Year!

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Модный тренд поддерживают и другие знаменитости. Например, основательница косметического бренда Кайли Дженнер перекрасила волосы в голубой цвет.

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🥶

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А участники японского поп-дуэта Amiaya — в кислотно-розовый.

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💖💖🆃🆆🅸🅽🆂 🆂🆃🆈🅻🅴💖 💖 𝕲𝖗𝖆𝖟𝖎𝖊 🌹❤️

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К слову, далеко не все одобряют эту моду. Например, описание "кислотного" тренда журнал Insider включил в публикацию под заголовком: "Одиннадцать трендов, которые заслуживают того, чтобы исчезнуть". 

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Outfit @dolcegabbana

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (125)

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Теги:
Vogue, мода
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