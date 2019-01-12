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Праздник Крещение Господне в Севастополе

Праздник Крещение Господне 2019: история, приметы, гадания и купание

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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257720

Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви, в этом году он отмечается в субботу, 19 января.

История Крещения

Крещение Господне или Богоявление — это один из древнейших и самых главных христианских праздников. Оно относится к двунадесятым праздникам: это события, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.

Крещение
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Приднестровье знают, как отметят Крещение

Праздник Крещения Господня возник еще во времена апостолов и назывался "Епифания" или "Теофания", что в дословном переводе означает "праздник Света". Эта ассоциация не случайна, поскольку древние христиане верили, что в Крещение Господне Иисус Христос спускается на землю, озаряя мир благодатью и открывая людям Свет Неприступный.

О Крещении Господнем свидетельствует Святое Евангелие: "пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане". Иисус крестился, когда ему было тридцать лет: по легенде, едва свершилось таинство, на Христа сошел Святой Дух в облике голубя. Он даровал Сыну Божьему прощать падшего в грехе человека через обряд крещения, и возрождать грешников к новой жизни. После таинства, крещеный Иисус, ведомый Святым Духом, удалился в пустыню, где сорок дней голодал и подвергался искушениям от дьявола. Однако Спаситель остался крепок и отринул лукавого. С этого тяжелого испытания и начиналась главная миссия Христа на земле.

Достоверно неизвестно, где именно крестился Иисус. Со временем, река Иордан изменила свое русло, поэтому место крещения скорее всего находится на суше.

В 2019-ом Крещение Господне 2018 отмечается в субботу, 19 января.

Икона Крещение
© Sputnik / РИА Новости
Икона "Крещение"

Когда можно освещать воду на Крещение

Широко известен ритуал освящения воды. Он проводится дважды: накануне Крещения, 18 января, в день, также известный как Крещенский сочельник. Второй раз — в день Богоявления, 19 января. Святую воду хранят до следующего праздника Крещения и пьют ее с молитвой и натощак. По древнему преданию, источник воды не играет роли — в Крещение Господне, подобно водам Иордана, освящается вся вода. А ритуал освящения — скорее, торжественный процесс, возвеличивающий Христа и чудо Крещения.

Когда можно купаться в проруби на Крещение

Другой неотъемлемый элемент праздника Крещения — это купания в проруби. К слову, купаться в морозной воде на Крещение вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января. Важно различать народные обычаи и исконно христианские практики: церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду. Решение искупаться на Крещение Господне принимает сам человек, если ему позволяет здоровье.

Празднование Дня Крещения Руси в городах России
© Sputnik / Павел Лисицын
Празднование Дня Крещения Руси в городах России

Приметы на Крещение

Если утро на Крещение пасмурное и теплое — будет хороший урожай. Если же погода на Крещение ясная и морозная — год будет неурожайным.
На Крещение лают собаки — будет много дичи. Если на Крещение новолуние — такая же погода, как на Крещение, будет сохраняться весь месяц. Яркие звезды на Крещение — овцы будут хорошо плодиться.

Гадания на Крещение

С незапамятных времен, в канун Крещения Господня на Руси широко практиковались гадания: на жениха, на вещий сон, на богатство, и так далее. Важно отметить, что гадания в православии запрещены и приравниваются к колдовству. По этой причине, сразу после обряда, люди обливались святой водой или ныряли в прорубь, чтобы смыть с себя грех.

Молодые девушки в первую очередь гадали на замужество. Для этого девушки брали яблоки и вырезали на них инициалы своих ухажеров, после чего складывали их в посуду и выключали свет. Тщательно перемешав яблоки, девушки откусывали от каждого и выбирали самое сладкое. То, чье имя было вырезано на самом вкусном яблоке, и был будущим женихом.

Гадание по кольцу
© Sputnik / Сергей Венявский
Гадание по кольцу

Разумеется, девушек очень интересовало, кем будет их будущий муж — и народные практики позволяли легко это узнать. Гадалка брала четыре тарелки: в первую наливалась вода, во вторую насыпали зерно, в третью клали зеркало, а в четвертую — фигурку курицы. Потом в комнату запускали петуха. В зависимости от того, в какую тарелку он клюнет, гадалка делала выводы, каким человеком будет жених: пьяницей, богачом, красивым или же бабником.

Существовал и более простой вариант этого гадания. Перед сном, девушки приговаривали: "святой Самсон, покажи вещий сон" и думали о том, что они хотят увидеть во сне. Таким образом можно было узнать, кем будет муж, или чего ожидать в этом году.

Поздравления с Крещением

Поздравляю тебя с великим православным праздником и желаю тебе в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе будет всегда Божье благословение. Радости и мира тебе. Пусть Господь всегда помогает тебе и хранит от любых несчастий.

Господне Богоявление празднует сегодня весь христианский народ. Пусть же отведёт светлый праздник от тебя все печали, скорби, недуги, греховные мысли и злых недругов! А тебе улыбнуться счастье, радость и любовь ближнего. С праздником!

Материал подготовлен Sputnik Осетия на основе открытых источников.

Теги:
гадание, христианство, традиции, история, праздник, Богоявление, Крещение Господне
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