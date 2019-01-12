Сексуальная Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии - фото

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) снялась в откровенной фотосессии, примерив несколько купальников. Дива продемонстрировала свою роскошную и подтянутую фигуру, и ведь ей действительно есть, чем гордиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 9 Янв 2019 в 5:41 PST

Лопес следит за своими формами – занимается спортом и придерживается диеты. Поклонники не скупятся на комплименты и восхищаются красотой актрисы. Впрочем, нашлись и скептики, которые считают, что удачные снимки звезды – результат обработки фотографий в графическом редакторе.

Лопес стала героиней февральского номера журнала Harper’s Bazaar. Она снялась в фотосессии в образе пловчихи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 9 Янв 2019 в 5:22 PST

На обложке глянца актриса уже в образе женщины-вамп – в красном коротком платье.