Новая оптическая иллюзия с котом заставила спорить пользователей Сети

Полосы на картинке, которые в определенный момент превращаются в изображение кота - кто-то видит животное сразу, а кто-то нет.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Новая оптическая иллюзия стала распространяться в Сети. Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на нем животное.

Как написала автор поста, изображение кота появляется, только если потрясти головой.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 января 2019 г.

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Многие решили проверить, насколько правдивы слова Дикинсон. В итоге некоторые пользователи Сети написали, что увидеть картину помогает также тряска смартфона.

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Оказалось также, что часть людей видит кота и без каких-либо манипуляций, а некоторым пользователям для этого нужно снять очки.

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