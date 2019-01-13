В Румынии ввели новые паспорта: что надо знать о документах

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Новое поколение электронных паспортов и простых временных удостоверений личности в Румынии: у документов появились современные элементы защиты. Теперь, по словам главы Генерального управления паспортов Мирела Тоанкэ, их будет практически невозможно подделать.

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На каждой странице новых паспортов – стилизованное изображение румынского исторического памятника или туристического объекта. К примеру, дельта Дуная, Красное озеро (Лаку-Рошу), Триумфальная арка, Сучавская крепость, монастырь Бырсана и другое.

"Новые элементы защиты основываются на современных технологиях: стилизованные изображения, микротекст, различные методы печати и оптические элементы, а некоторые из них выполнены при помощи нанотехнологий", - сказал Тоанкэ.

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Часть указанных элементов можно разглядеть невооруженным глазом, но есть и те, что нельзя увидеть без специальных приборов.

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Изменения никак не отразятся на цене паспортов. Документы старого образца остаются действительными, пока не истечет срок их использования.