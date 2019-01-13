Миллионы просмотров: видео веселой парочки взорвало Instagram

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Сети набирает популярность ролик с двумя волнистыми попугаями. Пернатых застали во время развлечений, которые переросли практически в цирковое представление. Одна из птиц раскачивала импровизированный канат, а вторая пыталась грациозно балансировать. Этим роликом поделилась официальная страница Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Instagram (@instagram) 3 Янв 2019 в 2:05 PST

Всего за несколько дней видео набрало свыше восьми миллионов просмотров. Кстати, у этой веселой парочки есть свой аккаунт, который ведут хозяева птиц. На этот блог подписаны свыше 45 тысяч пользователей соцсети. Попугаев зовут Оджиру (Ojirou) и Кинтару (Kintarou). А живут пернатые в Японии.