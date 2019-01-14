Пока вы спали: трагедия в Тараклии, нападение на мэра Гданьска, взрыв в Шахтах

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В Тараклии 12-летнюю девочку нашли повешенной в гараже возле дома.

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Ее обнаружила старшая сестра. Умершая жила вместе с ней, а также с бабушкой и тетей. Отец девочки погиб несколько лет назад в ДТП, а мать лишили родительских прав. На теле девочки не было найдено следов насильственной смерти. Она не оставила записку, в которой рассказала бы о причинах своего поступка. Обстоятельства выясняются.

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.

Злоумышленник выбежал на сцену, где находился градоначальник, и начал кричать, что во время правления предыдущего правительства его незаконно приговорили к тюремному сроку, сообщает РИА Новости.

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Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил два удара ножом: в живот и в область сердца.

Мэра пытались реанимировать на сцене, затем госпитализировали.

Адамовича прооперировали, однако его состояние остается очень тяжелым. По словам врачей, судьбу пациента "решат следующие часы". Также медики призвали местных жителей сдать кровь.

Охрана задержала западавшего и передала его полиции.

Взрыв в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выехал на место ЧП в городе Шахты.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы: почему каждый получит по четыре бюллетеня

Там произошел взрыв газа в многоэтажном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек, более 140 жильцов дома были эвакуированы.

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