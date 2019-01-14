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Украина отказывает в консульском доступе к Вышинскому, заявили в МИД РФ

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (73)
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Ситуацию не изменил даже отказ Кирилла Вышинского от украинского гражданства.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Киев по-прежнему отказывает России в консульском доступе к задержанному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"На момент задержания в мае 2018 года Кирилл Вышинский являлся гражданином и России, и Украины. Именно факт наличия украинского гражданства дал Киеву формальный повод для отказа российским консульским работникам в посещении", - сказал Иванов.

"К сожалению, ситуацию не изменил и его последующий отказ от гражданства Украины. Несмотря на эти обстоятельства, наши консульские работники продолжают находиться в постоянном контакте с адвокатами Вышинского и делают все возможное для защиты его прав и интересов", - добавил замминистра.

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Вопрос об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на задержанных в России украинцев не обсуждается, также заявил замглавы МИД Евгений Иванов.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

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Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В конце декабря суд продлил арест журналиста до 27 января.

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Теги:
свобода слова, Кирилл Вышинский
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