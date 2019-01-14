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Нострадамус

Обнародованы предсказания Нострадамуса на 2019 год

© Wikipedia/ Anonymous
Общество
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В катренах знаменитого французского алхимика и астролога говорится о страшных землетрясениях и наводнениях, Землю ждет космический катаклизм и большая война.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Расшифрована очередная серия пророчеств французского предсказателя и алхимика XVI века Нострадамуса, в которых говорится о том, что произойдет с человечеством в 2019 году. Предсказания опубликовала британская газета Dailystar.

Большая война

Главное предсказание звучит грозно и тревожно — в 2019 году "в мире" — хотя не будем забывать, что в XVI веке "мир" заключался преимущественно в пределах Европы — начнется большая война, последствия которой будут ощущаться еще 27 лет.

Предсказатель и астролог Мишель Нострадамус
CC0 / Wikipedia / César de Notre-Dame
Предсказания Нострадамуса на 2018 год: падение кометы и землетрясения

Из четверостиший-катренов, входящих в сборник "Пророчества Мишеля Нострадамуса", изданный в 1555 году и переизданный во французском Лионе в 1568 году, следует, что в 2019 году "две могущественные силы" вступят в столкновение, которое продлится более четверти века, а в Новом Свете произойдут ужасные бедствия, как стихийные, так и вызванные человеком.

Вместе с тем, в предсказаниях звучит и нотка оптимизма — Нострадамус предсказал, что в 2019 году мировые лидеры начнут диалог, и не исключено, что войны удастся избежать, если ведущие силы сумеют договориться друг с другом.

Изменение климата

Диалог между мировыми лидерами начнется из-за изменений окружающей среды, предсказывает Нострадамус. Исследователи его катренов считают, что речь идет о переговорах, связанных с изменением климата.

Вид из космоса
CC BY 2.0 / DonkeyHotey / Earth Horizon
Названа причина: почему жизнь на Земле до сих пор не вымерла

Желание договариваться подхлестнут катастрофические события, которые произойдут в 2019 году. Виной этому, по мнению Нострадамуса, станет редкий феномен — парад планет. Согласно исследователям алхимика и астролога, в 2019 году Солнце окажется в созвездии Льва напротив Водолея, но это событие осложнится тем, что Солнечная система пройдет через галактическую ось.

Этот астрономический феномен, по предсказанию Нострадамуса, повлияет на магнитосферу Земли, средняя температура атмосферы начнет быстро расти, многие водоемы пересохнут, а ледники начнут таять, что вызовет многочисленные наводнения.

Наводнения и разрушительные землетрясения

Таким образом, 2019 год станет годом наводнений. По прогнозам Нострадамуса, страшное наводнение произойдет, в частности, на границе Турции с Ираном, а реки и озера Франции будут сильно загрязнены из-за нахлынувших из моря вод.

Наводнения будут сопровождаться и разрушительными землетрясениями. По предсказанию Нострадамуса, страшное землетрясение произойдет в Новом Свете, на территории, где сейчас располагаются США. Нострадамус считает, что это будет самое катастрофическое из землетрясений, которые когда-либо переживала Америка.

Люди научатся разговаривать с животными

Нострадамус предсказывает, что в 2019 году люди смогут "разговаривать" с животными. По мнению исследователей, это может указывать на прорыв в области развития технологий, которые позволяют подсоединять нервную систему живых существ к компьютерным сетям. Таким образом, действительно становится возможным "общение" с животными с помощью информационных технологий.

Тамара Глоба.
© Sputnik /
Глоба: 2019-й год, к сожалению, будет очень непростым

Падение астероида на Землю

В 2019 году на Земле произойдет катастрофа, связанная с падением астероида или неким другим космическим катаклизмом. Однако если интерпретировать "катаклизм" как падение астероида, то предсказание вряд ли оправдается. По заявлениям астрономов, ближе всего к земле в 2019 году пройдет астероид 2002 NT7, в конце января. Это небесное тело, открытое в 2002 году, в диаметре составляет около двух километров и пройдет на безопасном удалении от Земли.

Ученые считают, что речь идет все же не о астероиде и призывают внимательнее отнестись к вспышкам на солнце. Напомним, что по прогнозам астрономов, в 2019 году на Западное полушарие Земли обрушится солнечная буря из-за мощнейшей вспышки на Солнце, которая угрожает вывести из строя орбитальные спутники. Возможно, именно о падении спутников на Землю и говорится в предсказании Нострадамуса.

Прорыв в медицине

Кроме катастрофических стихийных бедствий, наводнений и землетрясений, в предсказаниях Нострадамуса на 2019 год есть и позитивные.

Например, говорящие о научных открытиях, которые обещают новую технологическую революцию, а также о знаковых подвижках в медицине, которые спасут огромное количество человеческих жизней.

По мнению Нострадамуса, новые медицинские открытия позволят в перспективе замедлить старение и увеличить продолжительность жизни человека до 200 лет.

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Теги:
прогнозы, Нострадамус
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