Испанские курорты пока не станут ограничивать туристов в распитии алкоголя

Обсуждавшиеся ранее ограничения услуг All inclusive не будут вводить в этом году, так как процесс еще не принял правовую форму.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Запрет, согласно которому на курортах Балеарских островов в рамках концепции "все включено" ограничивается алкоголь, не будет действовать в 2019 году. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Sputnik / Sergey Malgavko Туристам на заметку: на Майорке могут ввести ряд ограничений

На данный момент процесс, стартовавший в августе 2018 года, так и не принял правовую форму. У властей Балеарских островов заканчивается время, чтобы провести соответствующий законопроект в парламенте: законодательный орган будет распущен в апреле, так что у депутатов при активном сопротивлении местных отельеров физически не хватит времени, чтобы озаботиться проблемами употребления спиртных напитков в отелях.

По мнению Федерации отелей Ибицы и Форментеры, туристы, в основном молодые британцы, намеревающиеся напиваться на отдыхе, отправятся за этим в другое место, например, на Кипр, в Турцию или Грецию. Поэтому ограничение потока алкоголя в отелях в рамках "все включено" не является правильным решением, ведь в этом случае Балеары потеряют туристов.

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В борьбе с "пьяным" туризмом, причину которого власти двух самых популярных островов архипелага – Майорки и Ибицы – видят в нелимитированном предложении спиртного в отелях, работающих по системе "все включено", ими было озвучено предложение ограничить с сезона 2019 года подачу алкоголя в формате All Inclusive.