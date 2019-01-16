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Пока вы спали: снегопады в Молдове и сценарии после Brexit в Британии

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
Общество
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Самое интересное за ночь (132)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В Молдову, судя по всему, возвращаются снегопады. В республике с раннего утра идет снег, в столице из-за этого образовались пробки. Температура воздуха составила утром от - 3 до - 5 градусов. 

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какой будет погода в Молдове в конце недели

При этом и в ближайшие дни температурный режим практически не изменится. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны возможен снег.

Автомобиль наехал на толпу пешеходов

В центре Токио в районе железнодорожной станции Синдзюку автомобиль наехал на толпу людей, пострадали семь человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. За рулём автомобиля находился 79-летний мужчина. По предварительной версии полиции, он не справился с управлением.

В Кении ликвидировали напавших на отель

Силы безопасности Кении ликвидировали всех шестерых боевиков, участвовавших в нападении на отель Dusit в Найроби, жертвами которого стали 15 человек, сообщает РИА Новости.

Группа The Beatles
CC BY 2.0 / Roger / beatles 4
Этот день в истории 16 января: от Штефана Великого до The Beatles

Пять боевиков ликвидированы силами спецназа, один террорист-смертник подорвал себя во время нападения.

Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение. По последним данным, 15 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали. Ранее сообщалось, что в здании все еще остаются десятки людей, эвакуация продолжается.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

Сценарий после голосования по Brexit

Наиболее вероятным сценарием развития событий после того, как британский парламент отклонил соглашение по Brexit, является перенос даты "развода" с ЕС, сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Британский парламент
CC0 / Pixabay / Free-Photos
Британский парламент отверг сделку по Брекситу: чего теперь ожидать

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что, несмотря на итоги голосования, реакция рынков была "на удивление довольно положительной".

"Похоже, что большинство инвесторов считают, что риск (Brexit) без договорённости довольно низок. Лично я разделяю эту же точку зрения. Наиболее вероятное последствие на данный момент - это продление дедлайна по статье 50 (перенос даты "развода" - ред.), чтобы позволит британскому правительству найти иное решение", - сказал Дембик.

Это может быть, к примеру, новый референдум, добавил аналитик. "Другими словами, слишком рано паниковать", - сказал он.

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