Россия надеется, что в деле Вышинского восторжествует право

По мнению главы МИД Сергея Лаврова, идея обмена задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "способствует интересам тех, кто намерен сделать журналистов разменной монетой в своих неблаговидных целях".

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Москва надеется, что в деле против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского восторжествует право, а журналиста освободят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право, чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - заявил министр.

"Идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную - я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях", - заявил он в ходе пресс-конференции.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

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После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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