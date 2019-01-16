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Автомобили Dacia. Архивное фото

Важно для владельцев машин Dacia: производитель отзывает свыше 13 тысяч авто

© Photo: Facebook / Dacia Group
Общество
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Владельцам Dacia Logan, Lodgy и Dokker придется обратиться в сервис, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Автокомпания Dacia объявила на этой неделе об отзыве в сервис самого продаваемого в Румынии поколения автомобилей Logan, а также моделей машин Lodgy и Dokker, сообщает sputnik.md со ссылкой на automarket.ro.

За рулем, автомобиль
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Румынский автопроизводитель из Миовень отзовет в сервис порядка 13 тысяч транспортных средств. Выяснилось, что на этих авто в чрезвычайных ситуациях, когда должна сработать подушка безопасности, система защиты может повести себя некорректно. Объявление опубликовано на официальном сайте Национального агентства по защите прав потребителей Румынии. В компании Dacia заявили, что отзыв машин предполагает замену в сервисном офисе Dacia системы airbag. Вся процедура занимает всего 50 минут.

В ближайшее время представители автокомпании оповестят своих клиентов, которым придется пройти эту процедуру. Замена системы защиты, как отметил производитель, производится бесплатно.

Автомобили Dacia пользуются популярностью и на территории Молдовы. Именно эти машины лучше всего продаются в нашей стране.

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