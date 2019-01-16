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Города мира. Нью-Йорк

Взрыв моста в Нью-Йорке сняли на видео, и это эпическое зрелище

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Всего через несколько секунд после подрыва конструкции моста рухнули в Гудзон.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Нью-Йорке снесли последний пролет старого моста через Гудзон, который называют Таппан Зи. Видео подрыва, который наблюдали многочисленные зеваки, опубликовано на YouTube.

На видеокадрах видно, как конструкция после подрыва за несколько секунд обрушивается в реку. Как пишет газета New York Post, несмотря на будний день несколько сотен человек пришли посмотреть на снос Таппан Зи.

Очевидцы оказались впечатлены зрелищем.

"Такое бывает раз в жизни. Этот взрыв был просто потрясающим", — говорит один из горожан.

Мост Таппан Зи был возведен в 1955 году. Изначально его планировали снести в 2005 году, но в итоге работы перенесли на более поздний срок. Вместо старой переправы в 2017 через Гудзон построили новый мост.

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Теги:
взрыв, Нью-Йорк
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