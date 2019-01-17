Лев безуспешно пытается раскусить панголина — видео

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Пользователей позабавило видео со львом, который пытается полакомиться панголином. Ролик, снятый National Geographic, ведущим научно-популярным журналом о дикой природе, быстро набирает популярность в интернете.

Эти удивительные зверьки, родственники броненосцев и муравьедов, отличаются уникальной особенностью — сворачиваться в шар в случае опасности. Единственные из всех млекопитающих, они покрыты настоящей чешуей — это прочная броня, которую не так просто раскусить. Обитает экзотический представитель фауны в Африке и в Юго-Восточной Азии, достигая до 88 сантиметров в длину.

Панголину попавшему в объектив повезло в том, что на него напал молодой лев, который еще не знает, как справляться с такой непростой добычей.

Забавные и необычные зверьки встречаются все реже: их броня не спасает от браконьеров. Сейчас панголины относятся к животным, которые находятся под угрозой исчезновения.