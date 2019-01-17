Пока вы спали: падение в Кишиневе, заявление Мэй и ПРО в космосе

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Житель Кишинёва упал с высоты пятого этажа, его доставили в больницу, он находится в коме.

© Sputnik / Maksim Blinov Погодные рекорды Молдовы 17 января

По данным полиции, инцидент произошёл вечером 16 января, примерно в 21:10, на Бульваре Дачия. После случившегося была вызвана скорая помощь, мужчину доставили в столичную больницу Скорой помощи, и теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Мэй после провала вотума недоверия выступила с обращением по поводу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала депутатов от всех партий забыть о политических разногласиях и обсудить варианты дальнейших действий в связи с Brexit, пишет РИА Новости.

"Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума 2016 года о выходе страны из ЕС", - сказала Мэй, выступая с коротким обращением к нации.

Премьер рассказала, что она обсудила ситуацию с лидерами Либерал-демократической, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса.

Правительство в среду едва удержалось у власти после голосования в парламенте по вотуму недоверия. Против вотума выступили 325 депутатов, 306 его поддержали. Таким образом, перевес составил всего лишь 19 голосов, что является достаточно печальным для кабинета министров результатом. Лидер лейбористов Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия после того, как во вторник вечером против предложенного Мэй соглашения с ЕС проголосовали 432 депутата, а за - только 202.

В Белом доме рассказали о планах по размещению спутников ПРО в космосе

Размещение в космосе спутников является одним из основных акцентов в новом докладе о противоракетной обороне, который будет представлен в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что мы хотим вкладываться. Мы считаем, что очень важно выйти за пределы имеющихся сейчас вариантов возможностей. Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне", - сказал он.

По словам чиновника, доклад содержит призыв к дальнейшему изучению разных концепций ПРО, которые в том числе включают размещение в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками, пишет РИА Новости.

"Это область, которую мы изучаем, но конкретное решение о том, продвигать ли это или нет, пока не принято", - добавил он.

Первый с 2010 года подобный доклад будет представлен в четверг президентом США Дональдом Трампом в Пентагоне.