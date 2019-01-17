08:28 17 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.17
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Космос, архивное фото

Пока вы спали: падение в Кишиневе, заявление Мэй и ПРО в космосе

© Depositphotos / CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
Общество
Получить короткую ссылку
311 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Житель Кишинёва упал с высоты пятого этажа, его доставили в больницу, он находится в коме. 

Зима
© Sputnik / Maksim Blinov
Погодные рекорды Молдовы 17 января

По данным полиции, инцидент произошёл вечером 16 января, примерно в 21:10, на Бульваре Дачия. После случившегося была вызвана скорая помощь, мужчину доставили в столичную больницу Скорой помощи, и теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. 

Мэй после провала вотума недоверия выступила с обращением по поводу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала депутатов от всех партий забыть о политических разногласиях и обсудить варианты дальнейших действий в связи с Brexit, пишет РИА Новости. 

"Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума 2016 года о выходе страны из ЕС", - сказала Мэй, выступая с коротким обращением к нации.

Премьер рассказала, что она обсудила ситуацию с лидерами Либерал-демократической, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса. 

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Британия отказалась от выхода из ЕС — но и остаться уже не может

Правительство в среду едва удержалось у власти после голосования в парламенте по вотуму недоверия. Против вотума выступили 325 депутатов, 306 его поддержали. Таким образом, перевес составил всего лишь 19 голосов, что является достаточно печальным для кабинета министров результатом. Лидер лейбористов Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия после того, как во вторник вечером против предложенного Мэй соглашения с ЕС проголосовали 432 депутата, а за - только 202.

В Белом доме рассказали о планах по размещению спутников ПРО в космосе

Размещение в космосе спутников является одним из основных акцентов в новом докладе о противоракетной обороне, который будет представлен в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Фотография вида с МКС на Землю
© Photo: Roskosmos / Sergey Volkov
Астронавт случайно позвонил из космоса в службу спасения

"Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что мы хотим вкладываться. Мы считаем, что очень важно выйти за пределы имеющихся сейчас вариантов возможностей. Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне", - сказал он. 

По словам чиновника, доклад содержит призыв к дальнейшему изучению разных концепций ПРО, которые в том числе включают размещение в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками, пишет РИА Новости. 

"Это область, которую мы изучаем, но конкретное решение о том, продвигать ли это или нет, пока не принято", - добавил он.

Первый с 2010 года подобный доклад будет представлен в четверг президентом США Дональдом Трампом в Пентагоне.

По теме

Лев безуспешно пытается раскусить панголина — видео
"Ведьма" из Калифорнии: сколько весит "летающая" гимнастка Кейтлин Охаси - фото
Теги:
пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Торжественное закрытие рождественской ярмарки
Праздники закончились: Рождественская ярмарка в Кишиневе закрылась - фото
Как молдаванин в Милане обустроил подвал
Ковры, соленья и вино: молдаванин перенес в Милан свой домашний погреб - видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться