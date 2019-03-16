Пухлые губы и впечатляющий бюст: для чего полячка потратила уйму денег - фото

Идеал, к которому стремится немало женщин, для молодой полячки стал свершившимся фактом.

Результатом, обеспеченным целой серией эстетических операции, Полина Кенди делится с посетителями ее аккаунта на Instagram. А таковых более 52 тысяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina J. Candy (@paulinajcandy) 17 Ноя 2018 в 7:32 PST

Прямой нос, пухлые губы, стройная фигура и впечатляющий бюст - в этом, конечно модели, обосновавшейся ныне в Лондоне, не откажешь.

О таком имидже она мечтала с самого детства, но приступить к практическим действиям смогла лишь после достижения 18 лет.

В общем итоге, на операции ушло 58 тысяч евро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina J. Candy (@paulinajcandy) 27 Май 2018 в 2:16 PDT

Но, как подчеркивает Полина, полагаться лишь на скальпель хирурга не стоит. Она придерживается рационального режима питания, не употребляет алкоголь и ежедневно посещает зал для фитнеса.

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