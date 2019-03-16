Пухлые губы и впечатляющий бюст: для чего полячка потратила уйму денег - фото

Результатом, обеспеченным целой серией эстетических операции, Полина Кенди делится с посетителями ее аккаунта на Instagram. А таковых более 52 тысяч.
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Прямой нос, пухлые губы, стройная фигура и впечатляющий бюст - в этом, конечно модели, обосновавшейся ныне в Лондоне, не откажешь.
О таком имидже она мечтала с самого детства, но приступить к практическим действиям смогла лишь после достижения 18 лет.
В общем итоге, на операции ушло 58 тысяч евро.
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Но, как подчеркивает Полина, полагаться лишь на скальпель хирурга не стоит. Она придерживается рационального режима питания, не употребляет алкоголь и ежедневно посещает зал для фитнеса.
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