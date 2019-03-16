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Проверка на радиацию

Власти Молдовы прокомментировали слухи о выбросе радиации в Рыбнице

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
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В начале этой недели в соцсетях появилась информация, что на Металлургическом заводе в Рыбнице якобы произошел радиокативный выброс в атмосферу.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Уровень радиации в Республике Молдова находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили специалисты Агентства по охране окружающей среды. 

Ранее в соцсетях появилась информация, что на Металлургическом заводе в Рыбнице якобы произошел радиокативный выброс в атмосферу. 

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© Sputnik / Алексей Майшев
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В Агентстве по охране окружающей среды уточнили, что постоянно следят за качеством воздуха. Уровень радиации в настоящее время измеряется дважды в день в 12 населенных пунктах республики, а в Кишиневе и Бельцах соответствиующие показатели берут несколько раз в день. Результаты демонстрируют, что опасности для окружающей среды и здоровья населения нет, отметили в Агентстве.

Ранее на вопрос корреспондента Sputnik о том, насколько слухи реальны, замначальника Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья Михаил Малышев ответил, что подобный инцидент исключен.  

По его словам, когда в начале нулевых завод в Рыбнице модернизировался, было установлено специальное оборудование по радиологическому контролю вторичного сырья. Он уточнил, что оборудование работает автономно. Оно обладает системой оповещения в случае, если радиологический фон превышает норму.

Малышев привел еще одну причину того, почему выброс радиации на ММЗ невозможен. Уже несколько лет Металлургический завод не закупает металлолом в Украине.

"Таким образом нельзя говорить о том, что к нам поступает чернобыльский металлолом. Теперь вторичное сырье закупается в Румынии", - подчеркнул он.

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И третьим доводом специалиста экологического надзора в регионе стали сводки санэпидслужбы Молдовы, которая в эти дни не фиксировала никаких радиологических выбросов. 

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