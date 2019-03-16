Новые протесты в Париже: "желтые жилеты" грозятся дать решающий "бой" - видео

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Очередная - восемнадцатая по счёту - суббота протестов "жёлтых жилетов" проходит в Париже в напряжённой обстановке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly LIVE: Протест "желтых жилетов" в Париже

Люди начали прибывать на площадь Звезды у подножия Триумфальной арки ещё до того, как полностью рассвело. В этот раз протестующим оставили ещё меньший отрезок Елисейских полей, чем обычно: движение по главному проспекту французской столицы ограничивает заслон жандармов, "усиленный" водомётом. С другой стороны, у Арки, стоят два бронеавтомобиля.

В настоящее время толпа численностью несколько тысяч человек движется от площади Звезды в направлении парка Монсл. Шествие сопровождается хлопками петард разной мощности и цветным дымом фаеров. Люди поют песни, появившиеся на фоне социального кризиса, суть которых в том, что толпа придёт за президентом страны Эммануэлем Макроном прямо в его резиденцию - Елисейский дворец. Именно к этому были многочисленные призывы в социальных сетях, именно туда, по планам организаторов, должны стечься людские потоки их разных точек города.

© Sputnik / Владимир Астапкович Процесс пошел, или Как Евросоюз распадется по модели СССР

Помимо относительно мирных участников шествия, в процессии много хулиганов, одетых в чёрное и уже сейчас "разогревающих" толпу хулиганскими выходками.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".